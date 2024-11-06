BM: Dünya izlerken Filistinli siviller açlıktan ölüyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu değerlendirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın mesajını aktaran Dujarric, Gazze'nin kuzeyinin son 1 aydır tamamıyla İsrail kuşatması altında olduğuna işaret etti.

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Dujarric, Msuya'nın "Dünya izlerken Filistinli siviller açlıktan ölüyor" ifadelerini ileterek, suçların son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiye göre bu bölgelerde bu yıl yaklaşık 1000 Filistinlinin evinin yıkıldığını bildirdi.

Dujarric, bu durumun 1100'den fazla kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu belirterek, yerinden edilenlerin yüzde 40'ının Doğu Kudüs'ten olduğunu aktardı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.