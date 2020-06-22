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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, görevi boyunca BM üyelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve üyelerinin beklenti ve görüşleri, benim için eşit derecede önemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Başkanı olarak, Birleşmiş Milletlerin ve üyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun şekilde görev ifa edeceğimden emin olabilirsiniz." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Başkanı seçen üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin güvenine ve desteğine mazhar olmaktan büyük onur duyuyorum. Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde üstlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bana olan güveni, teveccühü ve bugüne kadarki kesintisiz desteği için şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde seçim sürecimin başından sonuna kadar gösterdiği yakın ilgi ve güçlü destek için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetçi olarak Türkiye'ye ve millete yaklaşık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugün ise, kendisi için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'na başkanlık edecek ilk Türk vatandaşı olmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"GENEL SEKRETER VE GENEL KURUL BAŞKANI UYUM İÇİNDE ÇALIŞMALI"

"Genel Kurul Başkanı olarak görevim boyunca Birleşmiş Milletler üyelerinin tamamını temsil edeceğim. Her bir grubun ve üyelerinin beklenti ve görüşleri, benim için eşit derecede önemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Başkanı olarak, Birleşmiş Milletlerin ve üyelerinin arzu ve beklentilerine en uygun şekilde görev ifa edeceğimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yöneticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Başkanı'nın uyum içinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Görev sürem boyunca çalışmalarım, sizin gündeminizi ve önceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birleşmiş Milletler çalışmalarını mümkün olduğunca daha etkili hale getirmeyi amaçlayan, örgütün reformuna yönelik gündeminizi, görevimin çerçevesi dahilinde destekleyeceğim. Özellikle zorlu geçen son aylarda sergilediğiniz liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugüne kadar, sizinle tesis ettiğimiz verimli diyalog için ayrıca teşekkür ediyorum ve bu iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) gündemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman çakışan nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Başkanıyla da yakın bir iş birliği içinde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Başkanı Büyükelçi Munir Akram'la, bu yönde ilk görüşmeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bozkır, önümüzdeki dönemde de, bu iki temel Birleşmiş Milletler organının yürüttüğü önemli çalışmaları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, teşkilatın genel gündeminin, Birleşmiş Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve güçlü bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gündeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları önleyecek şekilde ortaya çıkması için çaba göstereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede, tüm Ana Komitelerin Başkanlarıyla, ki bu görevleri İspanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve Şili Daimi Temsilcileri üstlenecektir, çalışmalarını desteklemek için düzenli temas ve iletişim halinde olacağım. Kovid-19 salgınının yarattığı koşullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bölgesel gruplar ve diğer ülke gruplarının başkanları, koordinatörleri ve üyeleriyle video konferans yoluyla yaptığım görüşmeler vesilesiyle, son dönemde hemen hemen tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu görüşmeler ve fikir alışverişleri, benim için son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı ülke gruplarını, onların özel ihtiyaçlarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Geçiş sürecinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN İLK İSİM OLDU

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.

Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu.

2021 EYLÜL AYINA KADAR GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK

Bozkır, 15 Eylül'de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek. BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi'nin bulunduğu New York'ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de doğdu. Türk hukukçu, diplomat, ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakerecisi, İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı.

Volkan Bozkır'ın babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir.1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı.