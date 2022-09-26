BluTV'den yeni zam!

Dizi, film ve canlı yayın izleme platformu BluTV, gelen son dakika bilgilerine göre fiyatlarına yeni bir zam yaptı. Bu kapsamda gündem olan BluTV hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BLU TV ÜCRETİ NE KADAR?

BluTV zammından sonra güncel fiyatlar şu şekilde;

BluTV’nin açıklamasına göre platformun aylık abonelik ücreti 49,90 TL’ye çıkarıldı. Platforma 12 taksit seçeneğiyle yıllık olmak isteyen kişiler ise aylık 29,90 TL ücret ödeyecekler.