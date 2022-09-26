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Haberler Televizyon BluTV'den yeni zam! BluTV aylık ne kadar, kaç TL oldu?

BluTV fiyatlarına zam yaptı! İşte BluTV güncel üyelik ücretleri...

Dijital yayın platformlarından biri olan BluTV, gelen son dakika bilgilerine göre fiyatlarında yeni bir artış yaptı. 20 Eylül tarihinden önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde bir sonraki ödeme döneminde geçerli olacak. İşte detaylar...

26.09.2022 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
BluTV'den yeni zam! BluTV aylık ne kadar, kaç TL oldu?
BluTV'den yeni zam!
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Dizi, film ve canlı yayın izleme platformu BluTV, gelen son dakika bilgilerine göre fiyatlarına yeni bir zam yaptı. Bu kapsamda gündem olan BluTV hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

BLU TV ÜCRETİ NE KADAR?

BluTV zammından sonra güncel fiyatlar şu şekilde;

BluTV’nin açıklamasına göre platformun aylık abonelik ücreti 49,90 TL’ye çıkarıldı. Platforma 12 taksit seçeneğiyle yıllık olmak isteyen kişiler ise aylık 29,90 TL ücret ödeyecekler.

  • Aylık abonelik: 34,90 TL -> 49,90 TL
  • Yıllık abonelik: 274,80 TL -> 358,80 TL (29,90 TL/ay)

BLU TV ORİJİNAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

BluTV'nin ilk orijinal dizisi 2017 tarihli Masum adlı yapımdır. BluTV'nin diğer orijinal projeleri ise şunlardır:

Sıfır Bir (2017-2019)
Sahipli (2017)
7 Yüz (2017)
Bartu Ben (2018)
Yaşamayanlar (2018)
Dudullu Postası (2018)
Bozkır (2018-2019)
Behzat Ç. (2019-2020)
Aynen Aynen (2019)
Sokağın Çocukları (2020)
Alef (2020)
Çıplak (2020)
Saygı (2020)
Yarım Kalan Aşklar (2020)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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