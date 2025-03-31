Bluesky ve AT Protokolü ile açık sosyal medyanın yükselişi

Elon Musk’ın Twitter’ı (X) satın almasının ardından ona rakip birçok uygulama da hayata geçirilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi olarak bir yıl önce ortaya çıkan rakiplerden biri olarak halka açılan Bluesky, bugün 33 milyondan fazla kullanıcıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl hikaye, Bluesky’ın temelindeki AT Protokolü (ATProto). Bu teknoloji, açık bir sosyal web vizyonuyla onlarca yeni uygulamanın geliştirilmesini sağlıyor ve sosyal medyada devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Seattle’da düzenlenen ilk AT Protokolü konferansı ATmosphere, geliştiricileri bir araya getirdi. Katılımcılar, ATProto’nun geleceğini, karşılaşılan zorlukları ve bu ekosistemi inşa ederken dikkat edilmesi gerekenleri tartıştı. Fiziksel katılımcıların yanı sıra çevrimiçi izleyiciler ve Discord topluluğu da etkinliğe dahil oldu. Konferans, açık sosyal webin temellerini güçlendirdi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

WEB 2.0 YENİDEN DOĞUYOR

ATProto topluluğu, sosyal medya siteleri, bloglar ve paylaşım platformlarıyla tanımlanan Web 2.0’ı yeniden inşa ediyor. Fark şu: Bu kez uygulamalar, teknoloji devlerinin kontrolündeki merkezi sistemler yerine açık teknolojiyle geliştiriliyor. Bluesky bu hareketin öncüsü olsa da, uzmanlar bunun son olmayacağını düşünüyor.

KULLANICI ODAKLI UYGULAMALAR YOLDA AT Protokolü üzerine kurulan tüketici odaklı uygulamalar, kullanıcılara sosyal ağ deneyimlerini ve verilerini kontrol etme imkanı sunuyor. Henüz erken aşamada olsalar da bu uygulamalar geleceğin ipuçlarını veriyor: Videos for Bluesky: TikTok benzeri bir video arayüzü sunuyor.

Streamplace: Canlı yayın hizmeti olarak öne çıkıyor.

Spark: Uzun videolar ve canlı yayın özellikleriyle dikkat çekiyor.

Pinksky: Instagram tarzı fotoğraf paylaşımı hedefliyor.

Graze: Özelleştirilmiş yayınlar oluşturmayı sağlıyor.

Surf: Sosyal gönderileri haber ve podcast’lerle birleştiriyor. BLUESKY’IN ÖTESİNDE NELER VAR? Bluesky CEO’su Jay Graber, ATmosphere’ta yaptığı konuşmada, “Merkezi platformlar verilerimizi ele geçirdi, ama kontrolü geri alabiliriz” ifadelerini kullandı. ATProto, OAuth kimlik doğrulama, uçtan uca şifreleme ve esnek veri şemaları gibi yeniliklerle bu vizyonu destekliyor. Ölçeklenebilirlik, moderasyon ve finansman gibi engeller olsa da, ATProto ekosistemi büyüyor. Konferansta, azınlık topluluklar için güvenli alanlar oluşturma gibi hedefler de gündeme geldi. Uzmanlar, teknolojinin yanı sıra güçlü bir topluluğun önemine vurgu yaptı. Bluesky ve AT Protokolü, sosyal medyayı kullanıcı lehine dönüştürme yolunda ilerliyor. Seattle’daki konferans, bu hareketin yalnızca bir başlangıç olduğunu kanıtladı. Gelecek, topluluğun çabaları ve kullanıcıların katılımıyla şekillenecek.