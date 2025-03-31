Bluesky ve AT Protokolü ile açık sosyal medyanın yükselişi
Bluesky'ın 33 milyon kullanıcıya ulaşması ve AT Protokolü'nün onlarca yeni uygulamayı doğurmasıyla, açık sosyal web hareketi, merkeziyetçiliğe karşı güç kazanıyor. Seattle'daki ATmosphere Konferansı, bu vizyonun geleceğini şekillendirdi.
Elon Musk’ın Twitter’ı (X) satın almasının ardından ona rakip birçok uygulama da hayata geçirilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi olarak bir yıl önce ortaya çıkan rakiplerden biri olarak halka açılan Bluesky, bugün 33 milyondan fazla kullanıcıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl hikaye, Bluesky’ın temelindeki AT Protokolü (ATProto). Bu teknoloji, açık bir sosyal web vizyonuyla onlarca yeni uygulamanın geliştirilmesini sağlıyor ve sosyal medyada devrim yaratma potansiyeli taşıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Seattle’da düzenlenen ilk AT Protokolü konferansı ATmosphere, geliştiricileri bir araya getirdi. Katılımcılar, ATProto’nun geleceğini, karşılaşılan zorlukları ve bu ekosistemi inşa ederken dikkat edilmesi gerekenleri tartıştı. Fiziksel katılımcıların yanı sıra çevrimiçi izleyiciler ve Discord topluluğu da etkinliğe dahil oldu. Konferans, açık sosyal webin temellerini güçlendirdi.
WEB 2.0 YENİDEN DOĞUYOR
ATProto topluluğu, sosyal medya siteleri, bloglar ve paylaşım platformlarıyla tanımlanan Web 2.0’ı yeniden inşa ediyor. Fark şu: Bu kez uygulamalar, teknoloji devlerinin kontrolündeki merkezi sistemler yerine açık teknolojiyle geliştiriliyor. Bluesky bu hareketin öncüsü olsa da, uzmanlar bunun son olmayacağını düşünüyor.
KULLANICI ODAKLI UYGULAMALAR YOLDA
AT Protokolü üzerine kurulan tüketici odaklı uygulamalar, kullanıcılara sosyal ağ deneyimlerini ve verilerini kontrol etme imkanı sunuyor. Henüz erken aşamada olsalar da bu uygulamalar geleceğin ipuçlarını veriyor:
BLUESKY’IN ÖTESİNDE NELER VAR?
Bluesky CEO’su Jay Graber, ATmosphere’ta yaptığı konuşmada, “Merkezi platformlar verilerimizi ele geçirdi, ama kontrolü geri alabiliriz” ifadelerini kullandı. ATProto, OAuth kimlik doğrulama, uçtan uca şifreleme ve esnek veri şemaları gibi yeniliklerle bu vizyonu destekliyor.
Ölçeklenebilirlik, moderasyon ve finansman gibi engeller olsa da, ATProto ekosistemi büyüyor. Konferansta, azınlık topluluklar için güvenli alanlar oluşturma gibi hedefler de gündeme geldi. Uzmanlar, teknolojinin yanı sıra güçlü bir topluluğun önemine vurgu yaptı.
Bluesky ve AT Protokolü, sosyal medyayı kullanıcı lehine dönüştürme yolunda ilerliyor. Seattle’daki konferans, bu hareketin yalnızca bir başlangıç olduğunu kanıtladı. Gelecek, topluluğun çabaları ve kullanıcıların katılımıyla şekillenecek.