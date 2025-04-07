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        Haberler Bilgi Yaşam Bluesky nedir, nasıl ve nereden üye olunur? Bluesky hesabı nasıl oluşturulur?

        Bluesky nedir, nasıl ve nereden üye olunur? Bluesky hesabı nasıl oluşturulur?

        Son günlerde sıklıkla gündeme gelen Bluesky alternatif sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda bir davet kodu talep eden Bluesky, şimdi herkese açık hale geldi. Bluesky'a katılmak için web tarayıcınız üzerinden resmi sitesine giriş yapıp kayıt yaptırmak gerekiyor. Bluesky'ın hızlı büyümesi, açık kaynaklı bir sosyal medya platformuna olan talebi gösteriyor. Peki Bluesky nedir, nasıl ve nereden üye olunur? İşte, Bluesky hesap oluşturma işlemi ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:13
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        • 1

          Bluesky hesabı açmak isteyenler sosyal medya platformu hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in girişimi olan BlueSky, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefleyen bu platform, içerik sansürü ve algoritmik manipülasyonlara karşı daha şeffaf bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. Peki Bluesky nedir, nasıl ve nereden üye olunur? Bluesky hesabı nasıl oluşturulur?

        • 2

          BLUESKY NEDİR?

          Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in girişimi olan BlueSky, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefleyen bu platform, içerik sansürü ve algoritmik manipülasyonlara karşı daha şeffaf bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. BlueSky, 2019’da Twitter bünyesinde bir proje olarak doğmuş, 2021’de bağımsız bir şirket haline gelmiş bir sosyal medya platformudur. Merkezi olmayan yapısıyla dikkat çeken BlueSky, kullanıcıların veri ve içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor. 300 karakterlik gönderiler, dört görsel ve 60 saniyelik videolarla şu an sınırlı olsa da, sansüre dirençli altyapısı ve reklam veya abonelik modeline dayanmayan yaklaşımıyla fark yaratıyor. 2024’te ABD seçimleri sonrası Donald Trump’ın zaferiyle kullanıcı sayısı 1 milyon artan platform, bugün 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise son 24 saatte 700 binden fazla Türk kullanıcının BlueSky’a geçtiği belirtiliyor.

        • 3

          BLUESKY'A NASIL KAYIT OLUNUR?

          Geçtiğimiz aylara bir davet kodu talep eden Bluesky, şimdi herkese açık hale geldi. Bluesky'a katılmak için web tarayıcınız üzerinden resmi sitesine giriş yapıp kolayca kayıt olabilirsiniz. Mobil cihazınızdan giriş yapmak isterseniz, Play Store (Android) veya App Store (iOS) üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. Bluesky şu an itibarıyla davet kodu talep etmiyor—sadece temel bilgilerinizi girerek hesabınızı oluşturup sosyal ağa katılabilirsiniz.

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