Bluesky nedir, nasıl ve nereden üye olunur? Bluesky hesabı nasıl oluşturulur?

BLUESKY NEDİR?

Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in girişimi olan BlueSky, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefleyen bu platform, içerik sansürü ve algoritmik manipülasyonlara karşı daha şeffaf bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. BlueSky, 2019’da Twitter bünyesinde bir proje olarak doğmuş, 2021’de bağımsız bir şirket haline gelmiş bir sosyal medya platformudur. Merkezi olmayan yapısıyla dikkat çeken BlueSky, kullanıcıların veri ve içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor. 300 karakterlik gönderiler, dört görsel ve 60 saniyelik videolarla şu an sınırlı olsa da, sansüre dirençli altyapısı ve reklam veya abonelik modeline dayanmayan yaklaşımıyla fark yaratıyor. 2024’te ABD seçimleri sonrası Donald Trump’ın zaferiyle kullanıcı sayısı 1 milyon artan platform, bugün 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise son 24 saatte 700 binden fazla Türk kullanıcının BlueSky’a geçtiği belirtiliyor.