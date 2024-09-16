Bloomberg: Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor | Dış Haberler

Bloomberg: Mısır ve Türkiye Libya krizini çözmek için çalışıyor | Dış Haberler

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Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye ile Mısır, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı bu dönemde Libya krizini çözmek için çabalıyor.

Bloomberg'e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Mısır ve Türkiye'nin OPEC üyesi Libya'daki krizi çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Libya'daki durumun iç savaşa dönüşme tehlikesi taşıdığı belirtilen haberde, "Beş yıl önceki Libya çatışmasında karşıt taraflarda yer alan Kahire ve Ankara, Kuzey Afrika ülkesinin iki rakip hükümetini bir anlaşmaya varmaları için zorluyor. Türkiye, uzun süredir Mısır'ın müttefiki olan Halife Hafter ile de görüşmelerde bulundu." denildi.

Üç Libyalı yetkili, taraflar arasında gelişen ilişkilerin kısa vadede yeni bir çatışma olasılığını önleyeceğini söylediği aktarıldı.