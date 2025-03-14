BlizzCon, 2026'da Dönüyor

Oyun dünyasının en sevilen etkinliklerinden BlizzCon, uzun bir bekleyişin ardından 2026’da geri dönüyor. En son 2019’da fiziksel olarak yapılan etkinlik, 2020’de pandemi nedeniyle iptal edilmiş, 2021 ve 2022’de ise çevrimiçi olarak sınırlı bir şekilde düzenlenmişti. 2023 ve 2024’te tamamen gerçekleştirilmeyen BlizzCon’un bu uzun ara vermesi, Blizzard’ın iç dinamiklerindeki değişimler ve Microsoft’un 2023’teki satın alımı sonrası yeniden yapılanma süreciyle bağdaştırılıyor. Şimdi ise 12-13 Eylül 2026’da Anaheim Convention Center’da kapılarını yeniden açacak olan BlizzCon, Blizzard evrenlerine tutkun olanları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu etkinlik, sadece oyunları değil, topluluğun birliğini ve paylaşılan anıların değerini de kutlamayı amaçlıyor.

REKLAM

REKLAM advertisement1

ETKİNLİĞİN GEÇMİŞİ VE EVRİMİ

2005’te ilk kez kapılarını açan BlizzCon, yaklaşık 20 yılda oyun dünyasında bir gelenek haline geldi. Küçük bir buluşma olarak başlayan etkinlik, zamanla yenilikçi sunumları, büyük duyuruları ve topluluk odaklı yapısıyla Blizzard hayranlarının vazgeçilmezi oldu. 2026 etkinliği, bu köklü geçmişi modern bir bakış açısıyla harmanlamayı hedefliyor.

KLASİKLER YENİLİKLERLE BULUŞUYOR

BlizzCon 2026, hayranların özlediği Açılış Töreni, detaylı paneller, Darkmoon Faire ve dostça rekabet gibi klasik unsurları geri getiriyor. Buna ek olarak, birebir oyun deneyimleri ve sürpriz yeniliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı planlıyor. Blizzard, etkinliği oyunlarına gösterdiği özenle hazırladığını ifade ediyor: “BlizzCon’u, tıpkı oyunlarımız gibi, oyuncularımıza derin bir bağlılıkla tasarlıyoruz.”

BlizzCon’un ruhu, oyunların ötesinde yatıyor. Oyun devi, bu etkinliği topluluğu birleştiren bir kutlama olarak görüyor. 2026’da katılımcılar, yeni dostluklar kurma, ortak tutkularını paylaşma ve Blizzard evrenlerinin büyüsünü yerinde yaşama fırsatı bulacak. Bu da BlizzCon’u sıradan bir oyun fuarından öte, özel bir buluşma noktasına dönüştürüyor.

BlizzCon 2026, nostaljiyle yeniliği birleştirerek Blizzard topluluğuna yakışır bir geri dönüş vadediyor. 12-13 Eylül 2026’da Anaheim’da görüşmek üzere, oyun severler şimdiden takvimlerini işaretliyor!