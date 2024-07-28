Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti 'Deadpool & Wolverine' filminde çocuklarıyla oynadı

4 çocuk sahibi çiftin 7 yaşındaki kızı Inez ile geçen yıl dünyaya gelen oğulları Olin'in filmde 'Kidpool' ile 'Babypool' karakterlerine hayat verdiği öğrenildi.

Ancak Inez ile Olin, filmde maskeli olduğundan genelde çocuklarını kameralardan uzak tutan çift için pek de değişen bir şey olmadı.