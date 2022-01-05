Efsanenin fişi çekildi!

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2000’li yılların başlarında iletişim dünyasına damgasını vuran, akıllı telefonların öncüsü BlackBerry’nin fişi resmen çekildi. Bir zamanların popüler akıllı telefon markası BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdı.

İSTANBULLU LAZARİDİS KURDU

Böylece ilk telefonunu (BlackBerry 850) Ocak 1999’da piyasaya süren Kanadalı şirket, 22 yıl sonra arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil arama desteğine son vererek, kullanıcılarına resmen veda etti.

İstanbul doğumlu Kanadalı iş insanı Mike Lazaridis’in kurduğu BlackBerry, kendi işletim sisteminin 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğini kesti.

STEVE JOBS iPHONE'U TANITTI VE...

2000’li yılların başlarında akıllı telefon denilince ilk akla gelen marka olan BlackBerry (ilk adıyla, Research In Motion -RIM -), fiziksel klavyeli tuşları ile pazarda oldukça popüler hale gelmişti. BlackBerry, özellikle şifreli metin mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger (BBM) ile devlet başkanlarının, politikacıların, ünlülerin ve iş insanlarının tercihi olmuştu.

2007 yılına kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon markası olan BlackBerry, aynı yıl Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un tanıttığı ilk iPhone modeli ile birlikte pazarda sahneyi yavaş yavaş terk etmeye başlamıştı.

70'İ AŞKIN MODEL ÇIKARDI AMA YETMEDİ...

BlackBerry, ardından gelen yıllarda her ne kadar fiziksel tuşları olmayan, sadece dokunmatik ekrandan oluşan bazı modeller geliştirse ve de kendi yazılımından vazgeçip Android platformuna geçmeye çalışsa da pazardaki düşüşünü durduramadı.

1999 ile 2015 yılları arasında BlackBerry işletim sistemleri ile çalışan 70’e yakın akıllı telefon modeli geliştiren Kanadalı Şirket, BlackBerry 10 işletim sisteminin ardından, 2015 ile 2018 yılları arasında Android platformunda çalışan 9 farklı model pazara sunmuştu.