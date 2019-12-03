Black Widow filminin fragmanı bugün yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. İlk olarak 2010'da Iron Man 2'de Marvel Sinematik Evreni'ne giriş yapan Natasha Romanoff nam-ı diğer Black Widow, Avengers: Endgame'de insanlığın kurtuluşu için kendini feda etmişti. Black Widow filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

BLACK WIDOW FRAGMANI YAYINLANDI

Scarlett Johansson'un canlandırdığı Black Widow'un 1 Mayıs 2020'de beyazperdeye gelecek olan solo macerası Marvel Evreni'nde 4. evrenin de başlangıcı olacak.