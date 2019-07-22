'Blade' geliyor, Marvel Evreni büyüyor

DOCTOR STRANGE: IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Marvel Sinematik Evreninde Benedict Cumberbatch tarafından canlandırılan büyücü Doctor Strange, yeni filminde Elizabeth Olsen’in canlandırdığı Wanda Maximoff ile birlikte yer alacak. Filmin adıyla birlikte Marvel Evreni'nde 'çoklu evrenin' varlığı da doğrulanmış oldu. 7 Mayıs 2021'de vizyona girecek olan film en çok merak edilen Marvel filmlerinden biri...