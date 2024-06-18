Black Pumas konseri Zorlu PSM’de

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İlk albümlerini yayınladıkları yıldan beri “Yılın Albümü” ve “En İyi Yeni Sanatçı” dahil tam yedi Grammy ödülüne aday olan, gökyüzünün reklerinden ilham alan “Colors” isimli parçalarıyla çıktıkları müzik serüveninin başında müzikseverlerin ilgisini toplayan ve 2017’de vokalist/söz yazarı Eric Burton ve gitarist/prodüktör Adrian Quesada’nın Texas’ta bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Black Pumas, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz’da sahne almaya hazırlanıyor.

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Quesada'nın prodüktörlüğünü ve Burton'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, merakla beklenen ikinci albümleri “Chronicles of a Diamond”ı Ekim 2023’te piyasaya süren, psychedelic soul türünün günümüzdeki en kuvvetli temsilcilerinden biri olan Black Pumas, güçlü, tutkulu ve ilham verici şarkılarını dinleyicilerle buluşturmak üzere PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.