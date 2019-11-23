Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

HEPSİBURADA EFSANE CUMA

GİTTİGİDİYOR SÜPER İNDİRİMLER

TRENDYOL EFSANE GÜNLER

N11

N11 henüz indirim günlerini duyurmadı.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BİTECEK?

Black Friday günü 29 Kasım Cuma olarak bilinmektedir. Cuma gününden sonra son bulacaktır. Bazı mağazalar bu süreyi uzatabilmektedir.