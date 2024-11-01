Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BLACK FRİDAY ne zaman? 2024 Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? Kasım İndirimi tarihleri

        Black Friday yaklaşıyor! 2024 Kasım ayı indirimleri ne zaman başlayacak?

        Kasım ayı, alışveriş tutkunları için sabırsızlıkla beklenen indirim fırsatlarının kapılarını aralıyor. Black Friday olarak da bilinen Efsane Cuma indirimleri için geri sayım sürerken, tüketiciler hangi ürünlerin, hangi günlerde indirimli olacağını merakla araştırıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte, e-Ticaret sitelerinde teknoloji, giyim, mobilya ve market alışverişi gibi birçok kategoride büyük fırsatlar sunulacağı duyuruldu. Peki, Kasım ayı indirimleri, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Black Friday indirimleri için heyecan dorukta. Yeni aya girilmesiyle birlikte, tüketiciler "Kasım ayı indirimleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu yılki Efsane Cuma indirimleri, özellikle teknolojiden giyime kadar geniş bir yelpazede sunulacak. Alışverişseverler, e-Ticaret platformlarında ve mağazalarda bulacakları indirim fırsatlarıyla ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama şansı elde edecekler. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? İşte merak edilenler...

        • 2

          BLACK FRIDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Black Friday olarak bilinen indirim dönemi her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Buna göre; 2024 Efsane Kasım indirimleri 29 Kasım Cuma gününde yapılacak.

        • 3

          EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

          Black Friday indirimleri genellikle yalnızca 24 saat sürüyor. Ancak yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok mağaza, kampanya süresini birkaç güne kadar uzatabiliyor. Bu sayede indirimler 3-4 gün boyunca devam ederek alışverişseverlere daha fazla fırsat sunuyor.

        • 4

          BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

        • 5

          Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Habertürk Anasayfa