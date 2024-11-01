Black Friday yaklaşıyor! 2024 Kasım ayı indirimleri ne zaman başlayacak?
Kasım ayı, alışveriş tutkunları için sabırsızlıkla beklenen indirim fırsatlarının kapılarını aralıyor. Black Friday olarak da bilinen Efsane Cuma indirimleri için geri sayım sürerken, tüketiciler hangi ürünlerin, hangi günlerde indirimli olacağını merakla araştırıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte, e-Ticaret sitelerinde teknoloji, giyim, mobilya ve market alışverişi gibi birçok kategoride büyük fırsatlar sunulacağı duyuruldu. Peki, Kasım ayı indirimleri, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Black Friday indirimleri için heyecan dorukta. Yeni aya girilmesiyle birlikte, tüketiciler "Kasım ayı indirimleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Bu yılki Efsane Cuma indirimleri, özellikle teknolojiden giyime kadar geniş bir yelpazede sunulacak. Alışverişseverler, e-Ticaret platformlarında ve mağazalarda bulacakları indirim fırsatlarıyla ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama şansı elde edecekler. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? İşte merak edilenler...
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BLACK FRIDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Black Friday olarak bilinen indirim dönemi her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Buna göre; 2024 Efsane Kasım indirimleri 29 Kasım Cuma gününde yapılacak.
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EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Black Friday indirimleri genellikle yalnızca 24 saat sürüyor. Ancak yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok mağaza, kampanya süresini birkaç güne kadar uzatabiliyor. Bu sayede indirimler 3-4 gün boyunca devam ederek alışverişseverlere daha fazla fırsat sunuyor.
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BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.
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Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.