BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın konuğu Joventut Badalona

REKLAM advertisement1

BKT Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizden Beşiktaş Emlakjet, A Grubu'ndaki 10. maçında yarın akşam İspanyol ekibi Joventut Badalona ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor. Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının ilk haftasında İspanya'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini deplasmanda 63-62 mağlup etmişti.