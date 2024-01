BKM'den 15 tatilde 14 etkinlik

REKLAM advertisement1

Yarı yıl tatili boyunca birbirinden eğlenceli, eğitici, öğretici tiyatro oyunları, kukla gösterileri, müzikal oyun ve illüzyon gösterileri dahil olmak üzere, yerli ve yabancı 14 etkinlik çocuklar ve aileleriyle buluşacak; 'Spider Man', 'Oliver Twist', 'Güldüy Güldüy Show Çocuk', 'Seksen Günde Dünya Turu', 'Nasreddin Hoca', 'Hay Aksi Beethoven, 'Türkçe Benim Evim Kelimeler Adası', 'The Illusionist'...

İngiliz yazar Charles Dickens'ın şanslı bir çocuk olmayan ama kocaman ve tertemiz bir kalbi olan 'Oliver Twist’i, Fransız yazar ve gezgin Jules Verne’nin 'Seksen Günde Dünya Turu', birbirinden renkli karakterle dolu tiyatro kumpanyası… Provalar, kostümler, metinler ve oradan oraya koşan, heyecanlı mı heyecanlı 14 oyuncu! Sahne üstünde ve sahne arkasındaki eğlenceli aksilikler silsilesiyle 'Güldüy Güldüy Show'...

El kuklası, ipli kukla, gölge kuklası gibi birçok kukla türünün ve kukla tekniğinin en güzel örneği, ülkemizde, yaşayan insanın pratik zekâsını, espri anlayışını, hazır cevaplığını temsil eden keyifli bir halk kahramanı olan ve Serkan Keskin’le Taner Ölmez’in başrolünü paylaştığı, Semaver Kumpanya’dan 'Nasreddin Hoca'…

Kelimelerle dans edeceğiniz, kelimelerle öğreneceğiniz, kelimelerle hayal kurarak çok eğleneceğiniz TRT projesi 'Türkçe Benim Evim Kelimeler Adası'…

Ailece izleyebileceğiniz nefes kesici, büyüleyici bir aile gösterisi; illüzyonist Enver Ertaş’tan 'The Illusionist'...

Miniklerin ve ailelerin kaçırmaması gereken bir konser; 'Hay Aksi Beethoven'...

Minik izleyiciler bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken, diğer taraftan onun sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacak.

Brooklyn, New York’taki tarihi Kings Theatre’da biletleri tükenen dünya prömiyerinin ardından Birleşik Kralık turnesine çıkan 'Spider Man: Into The Spider Verse Live In Concert' , 3 - 4 Şubat tarihlerinde ilk kez BKM ve Zorlu PSM iş birliğiyle Türkiye’de sahnelenecek.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Spider Man: Into The Spider Verse Live In Concert' etkileyici hikâyesi ve göz alıcı sahneleriyle, dev bir perdede seyirciyle buluşurken, filmin büyüleyici müzikleri de canlı orkestra eşliğinde hem miniklere hem de ailelere çok özel bir müzik deneyimi sunacak. Zorlu PSM’de sömestr coşkusu doyasıya yaşanacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

20 Ocak... Oliver Twist/Maximum Uniq Hall, İstanbul

20 Ocak... Güldüy Güldüy Show Çocuk/ Bostancı Gösteri Merkezi, İstanbul

21 Ocak... Seksen Günde Dünya Turu/Maximum Uniq Lounge, İstanbul

22 Ocak... Güldüy Güldüy Show Çocuk/Maximum Uniq Hall, İstanbul

23 Ocak... Nasreddin Hoca/Maximum Uniq Lounge, İstanbul

24 Ocak... The Illusionist/Maximum Uniq Box, İstanbul

26 Ocak... Güldüy Güldüy Show Çocuk/ Maximum Uniq Hall, İstanbul

27 Ocak... Hay Aksi Beethoven/Maximum Uniq Hall, İstanbul

28 Ocak... Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası/Maximum Uniq Hall, İstanbul

28 Ocak... Güldüy Güldüy Show Çocuk/Merinos AKKM Osmangazi Salonu, Bursa

31 Ocak... Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası/KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

3 Şubat... Spider-Man: Into the Spider-Verse Live in Concert/Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul

4 Şubat... Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası/Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu, İstanbul

4 Şubat... Spider-Man: Into the Spider-Verse Live in Concert/Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, İstanbul