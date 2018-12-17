Bizim Hikaye 52. yeni bölümü ile Perşembe günü FOX TV ekranlarına gelecek. Bizim Hikaye 51. son bölümün Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar, Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken, bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Peki, Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

BİZİM HİKAYE 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken, bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır.

Barış’ın hem aileyi, hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken, Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar, Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken, bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.

Bizim Hikaye 52. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.