Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, Gürcistan maçına hazır - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, Gürcistan maçına hazır

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 13:39 Güncelleme: 03.09.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar, Gürcistan maçına hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu'ndaki ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Ay-yıldızlı ekip basına açık bölümde ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmana milli takım kadrosunda olan tüm futbolcular katıldı.

        Milliler, medyaya kapalı bölümde ise Gürcistan maçının son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gürcistan'a gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Habertürk Anasayfa