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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Biyoteknolojili ile geliştirilen kolajenli ürünler satışta - Teknoloji Haberleri

        Biyoteknolojili ile geliştirilen kolajenli ürünler satışta

        Migros, Türkiye girişimcilik ekosistemine önemli değerler kazandıran MigrosUp ortak inovasyon platformunda birlikte çalıştığı girişimlerin ürün ve hizmetlerine finansal yatırım sağlayarak desteğini sürdürdüğünü açıkladı. Firma, Bugamed Biyoteknoloji ile geliştirilen ortak inovasyon projesine gerçekleştirdiği yatırım kapsamında, kendi tesislerinde üretilen kolajeni içeren Voop markalı kozmetik ürün serisini satışa sunduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:41
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        Biyoteknolojili kozmetik ürünler
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        Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiğini açıkladı.

        Girişimcilere yeni teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini geliştirme imkânı sunduğunu belirten Migros, 2023 başından beri Bugamed Biyoteknoloji ile devam eden ortak inovasyon projesi KolajeM’e yatırım yaptı. Yatırım ile firma, Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle Bugamed Biyoteknoloji’de hazırlanan zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürününü sektöre kazandırmış oldu. Voop markası ile hayata geçen cilt bakım ürünleri, uygun fiyatları ile Migros mağazaları ve uygulamasında satışa sunuldu.

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        Migros Up ve Bugamed Biyoteknoloji’nin katıldığı Pitching Day etkinliğinde ilk kez kullanıcılarla buluşan Voop markalı cilt bakım ürünleri, cazip fiyatları ile ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle, Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarlarında hazırlanan, zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürünü olan Voop markalı kozmetik ürün serisine mağazalardan ve uygulamasından ulaşılabilecek.

        YENİ BİR KOZMATİK SERİSİ OLUŞTURULDU

        Proje kapsamında Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'te ayrıştırılan kolajen deposu organik içerikler, kalite ve izlenebilirlik süreçlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra Bugamed laboratuvarlarına gönderiliyor. Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarında, tüm regülasyonlara uygun şekilde işlenen bu organik içerikler, hyalüronik asit, fibroin ve atelo kolajen gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Voop markalı ürün serisi, aloevera katkısının yanı sıra yüzde 2 oranında yüksek kalite Tip 1 kolajen içeriyor. Eklem sağlığı ve cilt esnekliği üzerindeki olumlu etki gösteren kolajen içeriğiyle Voop ürün serisi, anti-aging cilt bakım ürünlerine odaklanıyor.

        12 ORTAK İNOVASYON PROJESİ

        2023 yılında, Migros Up ile 200’e yakın girişimi inceleyen Migros, 50’den fazla girişimi ilgili iş birimleriyle buluşturarak yeni iş fırsatları yarattı. Girişimcilerin iş modellerini geliştirmeleri için gerçek çalışma ortamında test fırsatı veren Migros, toplamda 12 ortak inovasyon projesini hayata geçirdi. KolajeM Projesi, Migros’un İyi Gelecek Planı çerçevesindeki döngüsel ekonominin desteklenmesine yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

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