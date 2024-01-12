Bitter çikolata mucizesi! Kalp sağlığından sindirim sistemine birçok faydası var!

Felç olma riskini azaltır: İsveç’te 2000’den fazla kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, bir hafta boyunca en az kırk beş gram bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı belirlendi. Bu kadınlarda felç olma riskinin, en az %20 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Kilo vermeye yardımcı olur: Çikolata bol miktarda lif içerir, yani doygunluk hissi verir ve böylece kilo almanıza sebep olabilecek diğer yiyecekleri tüketme isteğinizi bastırır.

Ruh sağlığına iyi gelir: Moraliniz bozuk olduğunda, kendinizi kötü hissettiğinizde veya stresli olduğunuzda, çikolata yemenizi tavsiye edilir. Böylece kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.

Sindirim sistemine olumlu etkileri vardır: Yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketiminin, Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi yararlı bakteri türlerinin çeşitliliğini ve miktarını arttırdığı ve bağırsak dokularında tümör nekroz faktörü-α reseptör gen ekspresyonunun azalmasına neden olduğu görülmüştür.