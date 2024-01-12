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        Haberler Sağlık Bitter çikolata mucizesi! Kalp sağlığından sindirim sistemine birçok faydası var!

        Bitter çikolata mucizesi! Kalp sağlığından sindirim sistemine birçok faydası var!

        Günümüzde lezzetli bir tatlıdan daha fazlası olan bitter çikolata, sadece damakları şımartmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığa bir dizi olumlu etki sunuyor. İşte kalp sağlığından sindirim sistemine kadar birçok alanda faydalı olan bitter çikolatanın sağlığa olan olumlu katkıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:04
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        • 1

          Bitter çikolata, kakaonun yüksek oranda antioksidan içermesi sayesinde lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalarıyla da dikkat çekiyor. Çocukluk döneminden itibaren yemesi en keyifli besinler arasında olan bitter çikolatanın faydalarını sizler için derledik.

        • 2

          BİTTER ÇİKOLATA FAYDALARI

          Bitter çikolatanın faydaları şu şekilde sıralanabilir;

          Güçlü antioksidan içerir: Bitter çikolata organik bileşiklerden flavonoidler, polifenoller ve kateşinlere sahiptir. Bu antioksidanlar serbest radikalleri nötralize ederek, hücrelere ve dokulara hasar veren oksidatif stresi önler.

          Kalp hastalık riskini azaltır: Bitter çikolatadaki bileşiklerle tansiyon ve kolestrol arasında bağlantı vardır. Kalp hastalıklarının iki ana faktörü de bunlardır. Bitter çikolatadaki flavanoller, vücuttaki nitrik oksit üretimini uyarır. Nitrik oksit, kan damarlarının genişlemesini, kan akışının hızlanmasını ve kan basıncının düşmesini sağlar.

          Cilde iyi etkileri vardır: Bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Özellikle düzenli tüketimi ile birlikte güneş ışınlarının sebep olduğu hasarları iyileştirir. Bu da herkesin hayalini kurduğu güzel ve ışıltılı cilde kavuşmasını sağlar.

          Gözler için faydalıdır: Yapılan çalışma ve testlere göre beyne giden kan dolaşımını hızlandıran bitter çikolataların, retinaya da fayda sağlayacağı ve bu durumda göz sağlığına da önemli bir ölçüde etki edeceği biliniyor.

        • 3

          Felç olma riskini azaltır: İsveç’te 2000’den fazla kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, bir hafta boyunca en az kırk beş gram bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı belirlendi. Bu kadınlarda felç olma riskinin, en az %20 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

          Kilo vermeye yardımcı olur: Çikolata bol miktarda lif içerir, yani doygunluk hissi verir ve böylece kilo almanıza sebep olabilecek diğer yiyecekleri tüketme isteğinizi bastırır.

          Ruh sağlığına iyi gelir: Moraliniz bozuk olduğunda, kendinizi kötü hissettiğinizde veya stresli olduğunuzda, çikolata yemenizi tavsiye edilir. Böylece kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.

          Sindirim sistemine olumlu etkileri vardır: Yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketiminin, Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi yararlı bakteri türlerinin çeşitliliğini ve miktarını arttırdığı ve bağırsak dokularında tümör nekroz faktörü-α reseptör gen ekspresyonunun azalmasına neden olduğu görülmüştür.

        • 4

          BİTTER ÇİKOLATA ZARARLARI

          Bitter çikolata sağlık için faydalı olsa da her besinde olduğu gibi bitter çikolatanın da fazla tüketimi yan etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bitter çikolata miktarı 2 ya da 3 parça olmalıdır. Bunun sebebi bitter çikolatanın içeriğinde bulunan işlenmiş yağ oranıdır. Bu işlenmiş yağ oranı karaciğer sağlığı için olumsuz etkilere yol açar.

        • 5

          150 GRAM BİTTER ÇİKOLATA YEDİĞİNİZDE GÜN İÇİNDE VÜCUDUNUZA SAĞLADIKLARI NELERDİR?

          13 gram diyet lif

          Demir ihtiyacının %72'si

          Magnezyum ihtiyacının %63'ü

          Bakır ihtiyacının %94'ü

          Ayrıca %45 oranda günlük ihtiyaç duyulan potasyum, fosfor, çinko ve selenyum maddelerini sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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