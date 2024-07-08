Bitmeyen Hint düğününde sahne Justin Bieber'ın: 10 milyon dolar aldı!
Aylardır süren Hint düğününün son ünlü yıldızı Justin Bieber oldu. Bieber, iki Hint milyarderin çocukları olan Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın düğün öncesi eğlencesi için 10 milyon dolar aldı. Mart ayından bu yana süren düğün öncesi eğlencelerinde daha önce Rihanna, Katy Perry, Pitbull ve David Guetta sahne almıştı
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Hint milyarder Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın düğün öncesi eğlenceleri bitmek bilmiyor.
12 Temmuz'daki düğün öncesi çiftin lüks eğlenceleri mart ayında başladı. Cuma günü ise Mumbai'de Justin Bieber'ın sahne aldığı özel bir kutlama yapıldı.
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Hint basınına göre, Hint iş insanı Anant Ambani ve nişanlısı Radhika Merchant'ın aileleri ve arkadaşları için verdiği özel konser için Justin Bieber'a 10 milyon dolar ödendi.
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30 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, özel konserde; 'Baby', 'Love Yourself' ve 'Peaches' dâhil olmak üzere pek çok hit şarkısını düğün öncesi eğlencede seslendirdi.
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Net servetinin 300 milyon dolar olduğu tahmin edilen Justin Bieber, gelin ve damat adayıyla birlikte bir slayt gösterisi de dâhil olmak üzere pahalı konserden bir dizi fotoğraf ve videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı.
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Şarkıcı, sahne arkasında her ikisi de 29 yaşında olan Ambani, Merchant ve sevdikleriyle poz verirken mutlu görünüyordu.
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Justin Bieber'ın hesabındaki çok sayıda gönderi aynı zamanda Hindistan'a yaptığı kısa geziden de kestitler içeriyor. Bieber; özel uçak, konser mekânına giderken limuzinle yolculuğunu ve otel süitindeki fotoğrafları paylaştı.
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Justin Bieber, zengin Hint düğünü eğlencesinin hemen ardından ilk çocuğuna hamile olan eşi Hailey Bieber'ın yanına, ABD'ye uçtu.
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Anant Ambani, Forbes'a göre 123,4 milyar dolarlık net servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani'nin oğlu. Aile, aylardır 12 Temmuz'daki düğüne hazırlanıyor.
Mart ayında Rihanna, milyarder teknoloji girişimcileri Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir kutlamada çift adına sahne almak üzere 6 milyon dolar almıştı.
Mayıs ayında Ambaniler akrabalarını, Katy Perry, Pitbull ve David Guetta'nın performanslarının yer aldığı İtalya'dan Fransa'ya üç günlük bir gemi yolculuğuna davet etmişti.
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SU GİBİ PARA AKITIYOR
Gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı. Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan Radhika Merchant ile evleneceği Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.
Damadın milyarder babası Mukesh Ambani, düğün için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant Ambani için de belli ki bundan daha fazla harcama yapacak.
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