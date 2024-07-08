Beşiktaş'tan Felix Uduokhai hamlesi

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Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels ve Mario Hermoso'dan henüz beklediği yanıt alamazken gündeme sürpriz bir isim girdi.

Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Augsburg'da forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai için girişimlere başladı.

Alman ekibi ile 1 senelik sözleşmesi kalan Uduokhai ile görüşmeler olumlu ilerlerken bonservis konusunda da pazarlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 33 maçta 2.922 dakika süre alan Uduokhai, söz konusu karşılaşmalarda, 2 gol attı ve 1 kırmızı kart gördü. Uduokhai, 2020'de Wolfsburg'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.