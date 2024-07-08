'Made in Italy'nin ardındaki skandal: Armani ve Dior'un ucuz işçi, yüksek kâr illüzyonu

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'da düzenlenen bir dizi baskın, Milano'nun podyumlarının göz alıcı dünyası ile lüks mal üretiminin gerçekleri arasındaki tezatı gözler önüne serdi.

Milano savcılarının yerel fabrikalardaki çalışma koşullarına ilişkin yaptığı soruşturmada, dünyaca ünlü Dior ve Armani markalarının, işgücü sömürüsüne izin vererek, yüksek kaliteli ürünleri perakende fiyatının çok altında bir fiyata ürettiği belirlendi.

Ürünler İtalya'da üretildiği belirtilen 'Made in Italy' etiketiyle damgalanmalarına rağmen, savcılar bazı lüks malların çoğu Çinli olan yabancı işçiler tarafından yasal standartların çok altında koşullar altında üretildiğini ifade etti.

53 EURODAN 2600 EUROYA...

Soruşturmanın bir parçası olarak incelenen belgelere göre, Dior mağazalarda 2600 euroya sattığı bir çanta için tedarikçiye kişi başı 53 euro ödedi. Armani ise çantaları için tedarikçiye 93 ile 250 euro arasında ödedikten sonra nihayetinde mağazalarda yaklaşık 1800 euroya fiyatlandırdı.

Maliyet fiyatları deri veya diğer hammaddeleri içermezken şirketler tasarım, dağıtım ve pazarlama maliyetlerini ayrı ayrı karşılıyor.