Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Alışveriş

Bitlis ve ilçelerinde ekmeğin fiyatı 5 lira oldu

Bitlis Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, il merkezi ve ilçelerinde ekmeğe bir lira zam yapıldığını söyledi. Bitlis ve ilçelerinde ekmeğin fiyatı 5 lira oldu

Giriş: 14.03.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis ve ilçelerinde ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Bitlis'te ekmeğin fiyatı 5 lira oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bitlis Fırıncılar Derneği Başkanı Maşuk Aksoy, il merkezi ve ilçelerinde ekmeğe bir lira zam yapıldığını söyledi.

Yapılan zamla ekmeğin bugünden itibaren 5 liraya satıldığını bildiren Aksoy, "İl genelinde 230 gram ekmek 4 liraya satılıyordu. Artan maliyetlerden dolayı fırıncılarla yaptığımız istişarelerde ekmeğin gramajını 240'a çıkararak bir lira zam yapma kararı aldık. Bu kararımız onaylandı. İl genelinde 4 lira olan ekmek fiyatı bugün itibarıyla 5 lira oldu." diye konuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
4 katlı binanın çatı katında yangın
4 katlı binanın çatı katında yangın
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda 43 tutuklama
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda 43 tutuklama
Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır
Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.