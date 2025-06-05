Bitlis'te hasta bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da Tatvan Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebeğe, değerlendirmeler sonucu hipertansiyon ve doğuştan zatürre tanısı konuldu.

Bunun üzerine, bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki merkezde sürdürülmesine karar verildi.

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Ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, bebeğin sevkinin ivedilikle ve başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Başta Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ekibimiz olmak üzere sevk sürecine katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Minik yavrumuza acil şifalar diliyorum" dedi.