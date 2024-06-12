Bitlis'te aranan cinayet sanığı 8 yıl sonra Bursa'da yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Bitlis'te cinayet işledikten sonra ağırlaştırlamış müebbet hapis cezası ile yargılanan ve Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan K.E'nin Bursa'da olduğunu tespit etti.

Ekipler, 8 yıl 11 aydır firari olan sanığı takibe aldı. Yaklaşık 5 aylık takibin ardından K.E, Yenişehir ilçesi Barçın Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan operasyonda yakalandı.

K.E, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Firari sanığın otostop çekerek Bursa'ya kaçtığı öğrenildi.