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Etrafı çamurla sıvanıyor... Alan yine istiyor - Haberler

Bitlis'in yaylarından sofraları tatlandıran lezzet: Karakovan balı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda doğal olarak üretilen, tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balı, meşakkatli sürecin ardından satışa sunuluyor

09.11.2021 - 15:07 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda elde edilen karakovan balı, zorlu yolculuğun ardından sofraları tatlandırıyor.

     

  • AA'nın haberine göre ilkbaharda zengin floraya sahip ilçenin 3 bin rakımlı yaylalarına çıkan arıcılar, hazırladıkları kovanları belirledikleri alanlara bırakarak geri dönüyor.

     

  • Rengarenk çiçeklerin ve şifalı otların bulunduğu bölgede bekletilen kovanlardan, katkı maddesi kullanılmadan üretilen bal, sonbaharda arıcılar tarafından hasat ediliyor.

     

  • Günün ilk ışıklarıyla yaylaların ve dağların yolunu tutan bal üreticileri, nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yaptıkları özel kovanlardan çıkardıkları besin değeri yüksek karakovan balını, meşakkatli sürecin ardından satışa sunuyor.

     

  • "BİRÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ"

    Hizan Bal Üreticileri Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan karakovan balının tüm Türkiye'de bilinen en kaliteli ballardan biri olduğunu söyledi.

     

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