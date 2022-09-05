Burada kuraklaşmayı meydana getiren en önemli faktör; havzaya düşen yağış miktarının yıllık olarak azalması ya da daha az düşmesidir. Seviyenin azalmasına neden olan diğer bir faktör de gölleri besleyen kaynaklara birtakım baraj ve bentlerin yapılması ve buraları besleyen suların tarımda kullanılmasıdır. Bu nedenle Van Gölü havzasını besleyen kaynaklar kesilmiş oluyor. Bu durum Van ile Arin Gölü'nün su seviyelerinin düşmesine neden olmaktadır" diye konuştu.