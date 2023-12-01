Bitki çayının aşırısı zarar!

Pek çok derde deva olan bitki çayları için Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Her şeyin azı karar, çoğu zarardır" atasözünü hatırlatarak, fitokimyasal bileşenler, vitamin ve minerallerden zengin olan bitki çaylarının, yüzyıllardır tedavi edici amaçlarla kullanıldığını söyledi. Nazlı, "Her besin grubunda olduğu gibi bitki çaylarının da fazlası karaciğer- böbrek fonksiyonlarında bozulma, hipo/hipertansiyon, kalp çarpıntısı gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir’’ dedi.