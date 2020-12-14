Bitirim İkili filmi oyuncuları kimler? Bitirim İkili filmi konusu merak konusu oldu. İşte Jackie Chan'in başrolünde olduğu Bitirim İkili filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde..

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ken Leung, Jackie Chan, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Chris Tucker

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerine katlanamayan iki dedektif, Hong Kong'dan gelen bir hükumet görevlisinin kaçırılan kızını kurtarmak için güçlerini birleştirir.