Bitcoin yükselişe geçti

Dün 55.000 doların altına gerileyen Bitcoin gelen tepki alımlarıyla bu sabaha karşı 58.000 doların üzerini gördü.

Bitcoin sabah 5.30 civarında 58.478 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla 57.950 dolara çekildi.

Bu çekilmeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.2 yükseldi.

Bitcoin'de esen olumlu rüzgarlar diğer kripto paralara da yansıdı. Ethereum günlük yüzde 4 değer kazanarak 3.640 dolara çıktı. Cardano (ADA) ise yüzde 2'lik yükselişle yeniden 2.17 dolara tırmandı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 78'i dolar bazında değer kazandı.