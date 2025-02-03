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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin ve Ethereum’da sert düşüş - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin ve Ethereum’da sert düşüş

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı, küresel ekonomi ve finans piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin, Pazartesi sabahı Asya'da yüzde 4'ten fazla düştü ve yaklaşık 96.606 dolar seviyesine gelerek üç haftalık en düşük seviyeye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 07:35
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        Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş
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        Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren karar, özellikle kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu.

        Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Pazartesi sabahı Asya'da yüzde 4'ten fazla düştü ve yaklaşık 96.606 dolar seviyesine gelerek üç haftalık en düşük seviyeye ulaştı. Daha küçük kripto para Ether yaklaşık yüzde 12 düştü ve kasım ayının başlarında görülen seviyelere geri döndü.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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