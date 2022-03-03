Kripto paralarda Fed düşüşü

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Uygulanan yaptırımların Rusya'dan kripto para talebini artıracağı beklentisiyle dün 45.000 doların üzerini gören Bitcoin bugün 43.054 dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 1.8'i buldu.

Bu düşüşte Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar etkili oldu. Powell mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ifade etti. Bu açıklamanın ardından ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşanırken kripto paralar değer kaybetti. Bitcoin bu açıklamanın öncesinde 45.077 dolara kadar yükselmişti.

Ethereum ise günlük yüzde 3.1'lik düşüşle 2.890 dolara geriledi.

Son düşüşe rağmen Bitcoin haftalık olarak yatırımcısına dolar bazında yüzde 22 kazandırdı. Ethereum'un haftalık yükselişi ise yüzde 21.5 oldu.