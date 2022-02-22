Kripto paralar çakıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıkladı. Putin'in bu açıklamanın ardından Rus ordusuna 'Ukrayna'ya girin' emri verdiği iddia edildi. Artan tansiyonla yatırımcının risk iştahı kaçarken, bundan kripto paralar fazlasıyla olumsuz etkilendi.

Bitcoin yüzde 6 değer kaybederek 37.000 doların altına düştü. Bitcoin sabah saatlerinde 36.500 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde Ethereum da günlük yüzde 8 düşerek 2.520 dolara çekildi.

Binance Coin'deki düşüş yüzde 9'u bulurken, Ripple yüzde 13.4, Cardano yüzde 14.2, Solana yüzde 11.9 değer kaybetti. Avalanche (AVAX) ise yüzde 14.4 geriledi.

Kripto para Günlük değişim (%) Bitcoin -6,1 Ethereum -9 Binance Coin -9,1 Ripple 13,5 Cardano (ADA) -14,2 Solana -11,7 Avalanche (AVAX) -14,3 Terra -3,6 Dogecoin -9,2 Polkadot -8,2

Bu sabah itibarıyla piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların tamamı değer kaybına imza attı.

105 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Putin'in açıklaması öncesi kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 765 milyar dolar seviyesindeydi. Açıklamanın ardından ise 1 trilyon 659 milyar dolara geriledi. Yani çalan savaş davulları kripto para piyasasından 105 milyar dolar sildi.