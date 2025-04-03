Bitcoin Trump'ın vergi açıklaması sonrası düşüşte

Bitcoin (BTC), dün ABD piyasalarının açılmasıyla güçlü bir alım tepkisiyle 88.535 dolar seviyesine yükselerek gün içi zirvesini oluşturdu. Ancak, Başkan Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin yarattığı makroekonomik belirsizlik ortamı, piyasalarda risk iştahını baskıladı ve BTC 82.186 dolara hızla geri çekildi. Bu seviyeden gelen alımlarla fiyat 83.049 dolar bandına toparlansa da hâlen kritik direnç bölgeleri aşılabilmiş değil.

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CoinTR Araştırma Departmanının aktardığına göre, kısa vadede fiyatın yeniden 84.118 dolar seviyesindeki direnç bölgesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin hacimli bir kırılımla aşılması, sırasıyla 85.300 ve 86.765 dolar dirençlerini gündeme getirebilir. Ancak 83.585 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, satış baskısı yeniden artabilir ve fiyatın önce 82.000 dolar, ardından 81.000 ve 80.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesi muhtemel. Özellikle spot CVD’deki zayıflık ve fonlama oranlarının nötr seviyeye yakın olması, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

ETH FİYATI KISA SÜREDE 1.782 DOLARA KADAR GERİ ÇEKİLDİ

Ethereum (ETH), hafta içerisinde 1.957 dolar seviyesine yükselerek güçlü bir ivme yakalamış olsa da ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri piyasalarda risk algısını artırdı ve bu gelişmenin ardından ETH fiyatı kısa sürede 1.782 dolara kadar geri çekildi. Bu sert düzeltme, piyasada jeopolitik gelişmelere karşı duyarlılığın devam ettiğini gösterdi. Fiyat buradan aldığı destekle birlikte yeniden toparlanarak 1.850 dolar seviyesine ulaştı.

Öne Çıkan Altcoinler: Story (IP): Fiyatı 4,44 dolar. Son 24 saatte yüzde 7,01 yükseliş gösterirken, 7 günlük periyotta yüzde 23,35 değer kaybetti. Piyasa değeri 1.150.508.854 dolar.

EOS (EOS): Fiyatı 0,8161 dolar. Son 24 saatte yüzde 5,95 ve son 7 günde yüzde 40,33 yükseliş kaydetti. Piyasa değeri 1.270.357.995 dolar.

Kaia (KAIA): Fiyatı 0,1064 dolar. 24 saatte yüzde 4,05 artış yaşarken, 7 günlük dilimde yüzde 4,03 geriledi. Piyasa değeri 636.933.413 dolar.

Cosmos (ATOM): Fiyatı 4,45 dolar. 24 saatte yüzde 3,66 yükseliş gösterdi, ancak son 7 günde yüzde 9,08 düşüş yaşadı. Piyasa değeri 1.740.615.590 dolar.

MANTRA (OM): Fiyatı 6,32 dolar. Son 24 saatte yüzde 2,69 artış gösterdi, 7 günde ise yüzde 4,77 oranında geriledi. Piyasa değeri 6.103.422.521 dolar.