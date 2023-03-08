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Bitcoin Powell sonrası tutunmaya çalışıyor

Fed Başkanı Powell'ın 'şahin' açıklamaları sonrası Bitcoin 22.350 dolardan gece saatlerinde 22.010 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 22.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Bu sabah itibarıyla günlük yüzde 1.6'lık düşüşle 22.124 dolardan işlem gördü

Giriş: 08.03.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin Powell sonrası tutunmaya çalışıyor
HABERTURK.COM

Kripto para piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı beklenenden şahin açıklamalar etkili oldu. Powell dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek ve hızlı bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından Fed'in 22 Mart'ta 25 değil 50 baz puanlık bir faiz artırımına gideceği fiyatlanmaya başladı. Bu durum doların güçlenmesine Bitcoin'in ise zayıflamasına yol açtı.

TEPKİ ALIMLARI GELDİ

Açıklama öncesinde 22.350 dolardan işlem gören Bitcoin gece saatlerinde 22.010 dolara kadar geriledi. Ancak 22.000 dolara yaklaşılmasıyla bu sefer de tepki alımları geldi. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 22.000 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 22.124 dolardan işlem gördü. Günlük düşüş dolar bazında yüzde 1.6 oldu. Benzer şekilde piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum da yüzde 1'lik değer kaybıyla 1.558 dolara çekildi.

RIPPLE POZİTİF AYRIŞTI

Cardano (ADA) yüzde 1.5 düşerek 0.33 dolar, Polygon yüzde 1.2'lik düşüşle 1.14 dolar, Dogecoin ise yüzde 2.6'lık düşüşle 0.07 dolara geriledi. Bunlara karşılık Ripple ise günlük yüzde 2.9 değer kazanarak 0.38 dolardan işlem gördü.

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