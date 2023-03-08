Altında Fed düşüşü

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Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bu açıklama doların küresel olarak güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Açıklamalar öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 104.6 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.8 seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatında ise yaklaşık 35 dolarlık bir düşüş yaşandı. Ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.810 dolara geriledi.

Dolar/TL'nin 18.92 civarındaki sabit seyrini devam ettirmesiyle yurtiçinde gram altın fiyatında da gerileme yaşandı. Gram altın 1.118 liradan 1.101 liraya geriledi.

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