Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.40 artışla 37,539.67 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 29.65 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 653.7 milyar dolardan, 698.37 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.
TOPLAM HACMİ 1 TRİLYON 17.85 MİLYAR DOLAR
Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 70 milyar dolarlık sıçramayla 1 trilyon 17.85 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 35 milyar dolarlık artışla 171 milyar dolara yükseldi.
Toplam 8,199 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,198 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.
Bittrt Araştırma'nın analizinde, Blockchain.com'un, 14 Ocak´ta XRP alış ve satışlarını durduracağını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu´nun (SEC),Ripple Labs´a karşı dava açması nedeniyle alınan bu karar neticesinde müşterilerin alımları desteklenmeyecek ancak XRP´lerine erişebilecekler.
"Glassnode verilerine göre, içerisinde 0.1 ve daha fazla ETH bulunan adres sayısı rekor seviyeye ulaştı. Halihazırda bu adres sayısı 3,665,634 olarak belirtiliyor. Yükselişin tetiklediği bu artış karşısında yatırımcının alımları zincir üstü verileri yerinden oynatmış oldu. Ayrıca, karlı olan Ethereum adres sayısında da ciddi bir artış söz konusu.
"JUluslararası Kahve Zinciri 'Cryptoasset'i Başlatacak. Güney Koreli kahve mağazası olan ve dünya çapında yaklaşık 10 ülkede 400'den fazla şubesi zinciri ağı bulunan Tom N Toms, birçok medya raporuna göre, TomTom Coin adlı jetonu 2021 yılının ilk yarısında piyasaya sürecek."
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