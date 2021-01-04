Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberlerin etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da, Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.18 artışla 33,252.57 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22.49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 629.88 milyar dolardan, 617.82 dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 24 milyar dolar artışla 895.67 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 57 milyar dolarlık artışla 344 milyar doları buldu.

Toplam 8,164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

Bitcoin 33,252.57 2.18 22.49 617,824,528,891



Ethereum 1,002.54 29.11 46.25 117,023,958,806



Tether 1.00 -0.02 0.19 21,343,175,794



Litecoin 163.06 19.18 25.96 10,800,269,841



XRP 0.23 5.39 -17.56 10,607,610,997



Polkadot 10.25 13.85 95.99 9,190,043,680



Bitcoin Cash 436.58 21.69 25.34 8,063,217,003



Cardano 0.22 29.50 42.46 7,078,101,177



Binance Coin 40.76 7.20 20.57 5,977,129,813



Chainlink 14.24 18.66 20.60 5,877,786,396