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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'de İsrail-İran gerilimi sonrası toparlanma - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de gerilim sonrası toparlanma

        Hafta sonu İsrail-İran gerilimi sebebiyle 62 bin doların altına gerileyen Bitcoin, şimdilik geniş çaplı bir savaş ihtimali görülmemesiyle bu sabah yeniden 66 bin doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:29
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        Bitcoin'de hızlı toparlanma
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        Kripto paralarda İsrail-İran gerginliği sebebiyle yaşanan düşüş sonrası, haftanın ilk gününde hızlı bir yükseliş kaydedildi.

        Hafta sonu 67.000 doların hemen üzerinde seyrederken İran'ın İsrail'e drone saldırısında bulunduğu haberiyle 62.000 doların altına gerileyen Bitcoin bu sabah 66.600 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı. Kayıpların telafi edilmesinde yaşanan saldırının geniş çaplı bir savaşa dönüşmeyeceğine yönelik beklenti etkili oldu. İran'ın 'operasyonun' sona erdiğini açıklaması bu beklentiyi güçlendirdi.

        ETHEREUM 3.200 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

        Alımlar haftanın ilk günü piyasa geneline yayıldı. Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum da hafta sonu 2.900 doların altına gerilemesinin ardından bugün 3.230 doların üzerine tırmandı. Ethereum'daki günlük yükseliş yüzde 5'i buldu.

        Binance Coin TSİ 10.25 itibarıyla günlük yüzde 2, Solana yüzde 8.8, Ripple yüzde 4.1, Toncoin yüzde 9.9, Dogecoin yüzde 5.1, Cardano ise yüzde 4.1 değer kazandı.

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