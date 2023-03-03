Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kripto Para Bitcoin 45 dakikada yüzde 5 düştü! İşte düşüşün nedeni

Bitcoin 45 dakikada yüzde 5 düştü

Bitcoin sabaha karşı Asya piyasalarının açılmasıyla 45 dakika içerisinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 23.426 dolardan 22.267 dolara düştü. Kripto paraların toplam piyasa değerinde söz konusu 45 dakikada 50 milyar dolarlık düşüş yaşandı

Giriş: 03.03.2023 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin 45 dakikada yüzde 5 düştü! İşte düşüşün nedeni

Bitcoin bu sabaha karşı ani bir düşüş yaşadı. TSİ 4.15 civarında 23.426 dolardan işlem gören dünyanın en büyük kripto parası Asya'da işlemlerin başlamasıyla 45 dakikada 22.267 dolara düştü. Söz konusu süreçte değer kaybı yüzde 4.9'u buldu. Saat 8.45 itibarıyla ise 22.300 doların üzerine tırmansa da günlük kaybı yüzde 4.8 oldu.

SILVERGATE HİSSELERİ YÜZDE 57 DÜŞTÜ

Analistler söz konusu düşüşte ABD merkezli Silvergate Bank'te yaşanan sorunların etkili olduğunu belirtti. Silvergate dün denetim raporundaki sorunlar sebebiyle mali sonuç açıklamasını ertelediğini bildirdi. Bunun üzerine kripto para alım-satım ve saklama hizmeti sunan bankanın hisselerinde yüzde 57'lik düşüş yaşandı.

Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, CboeDigitalMarkets, GalaxyDigital ve Gemini gibi büyük müşterilerin bankayla iş yapmayı keseceğini açıklaması iflas endişesini artırdı. Bu da kripto para piyasalarında satışı getirdi.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Düşüşler tüm kripto para piyasasına yayıldı. Ethereum yüzde 4.6 değer kaybederek 1.570 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 3'lük düşüşle 290 dolar, Ripple yüzde 3.2'lik düşüşle 0.36 dolar, Cardano (ADA) yüzde 5.6'lık düşüşle 0.33 dolara geriledi. Polygon yüzde 4.7, Dogecoin ise yüzde 6.6 değer kaybı yaşadı.

50 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Coinmarketcap verilerine göre TSİ 4.15 itibarıyla kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 67 milyar dolar iken 5.00 itibarıyla 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi. Yani sadece 45 dakikada piyasadan 50 milyar dolar silindi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin ziyaretini iptal etti:
Putin ziyaretini iptal etti: "Ukrayna ilk defa Rusya sınırını geçti"
Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
Düzce'de zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
Kar fırtınası sebebiyle OHAL ilan edildi
Kar fırtınası sebebiyle OHAL ilan edildi
MİT'ten operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz
MİT'ten operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.