Bitcoin bu sabaha karşı ani bir düşüş yaşadı. TSİ 4.15 civarında 23.426 dolardan işlem gören dünyanın en büyük kripto parası Asya'da işlemlerin başlamasıyla 45 dakikada 22.267 dolara düştü. Söz konusu süreçte değer kaybı yüzde 4.9'u buldu. Saat 8.45 itibarıyla ise 22.300 doların üzerine tırmansa da günlük kaybı yüzde 4.8 oldu.

SILVERGATE HİSSELERİ YÜZDE 57 DÜŞTÜ

Analistler söz konusu düşüşte ABD merkezli Silvergate Bank'te yaşanan sorunların etkili olduğunu belirtti. Silvergate dün denetim raporundaki sorunlar sebebiyle mali sonuç açıklamasını ertelediğini bildirdi. Bunun üzerine kripto para alım-satım ve saklama hizmeti sunan bankanın hisselerinde yüzde 57'lik düşüş yaşandı.

Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com, Bitstamp, CboeDigitalMarkets, GalaxyDigital ve Gemini gibi büyük müşterilerin bankayla iş yapmayı keseceğini açıklaması iflas endişesini artırdı. Bu da kripto para piyasalarında satışı getirdi.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Düşüşler tüm kripto para piyasasına yayıldı. Ethereum yüzde 4.6 değer kaybederek 1.570 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 3'lük düşüşle 290 dolar, Ripple yüzde 3.2'lik düşüşle 0.36 dolar, Cardano (ADA) yüzde 5.6'lık düşüşle 0.33 dolara geriledi. Polygon yüzde 4.7, Dogecoin ise yüzde 6.6 değer kaybı yaşadı.

50 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Coinmarketcap verilerine göre TSİ 4.15 itibarıyla kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 67 milyar dolar iken 5.00 itibarıyla 1 trilyon 17 milyar dolara geriledi. Yani sadece 45 dakikada piyasadan 50 milyar dolar silindi.

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