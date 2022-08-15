İki ay sonra kritik seviyeyi aştı

Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin 'hafiflemesiyle' özellikle geçen haftadan itibaren yönünü yukarı çeviren kripto paralar yeni haftaya da yükselişle başladı.
Bitcoin TSİ 6.20 civarında 25 bin 135 dolara kadar yükseldi. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 13 Haziran'dan bu yana ilk kez 25.000 dolarlık kritik seviye aşılmış oldu. Bitcoin sabah 4 civarında 24.300 dolar civarında seyrederken hızlı bir yükselişe geçti. Kripto paraları doğrudan etkileyen bir haber akışı yaşanmazken söz konusu dakikalarda Çin Merkez Bankası'ndan beklenmedik bir 10 baz puanlık faiz indirimi geldi.
Geçen çarşamba ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.5 olduğu açıklandı. Bu oran yüzde 8.7'lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu durum da Fed'in eylül ayı ve sonraki aylardaki toplantılarda faiz artırımı konusunda o kadar da şahin davranamayabileceği şeklinde yorumlandı.
RİSK İŞTAHI ARTTI
Faiz artırımlarına yönelik beklentilerin zayıflaması borsalarda olduğu gibi kripto paralarda da yükselişe geçti. Fed yetkililerinin henüz enflasyonla mücadelede alınacak çok yol olduğunu vurgulamasına rağmen yatırımcının risk iştahında artış yaşandı. Dünyanın en büyük ekonomisine yönelik beklentilerdeki değişim bugün dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden gelen faiz indirimiyle birleşince 25.000 doların üzeri görüldü.
Analistler bu hafta, söz konusu seviyenin kalıcı olarak kırılıp kırılmayacağının takip edileceğini belirtti.
ABD'de son enflasyon verisi açıklanmadan önce Bitcoin 23.100 dolar civarında seyrediyordu. Bitcoin son 1 haftada yüzde 6 değer kazandı. Tabii 2022 genelindeki kayıplarını henüz telafi edebilmiş değil. Şu ana kadar bu yıl yatırımcısına yüzde 48 kaybettirdi.
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