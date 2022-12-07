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Haberler Kripto Para Bitcoin 17.000 dolara tutunmaya çalışıyor

Bitcoin 17.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor

Dün Nasdaq 100 endeksi yüzde 2 düşerken Bitcoin de 16.920 dolara kadar geriledi. Ancak gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla 17.000 doların üzerinde işlem gördü

Giriş: 07.12.2022 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin 17.000 dolara tutunmaya çalışıyor
Bitcoin tutunmaya çalışıyor
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Önceki gün dolarda yaşanan zayıflamanın etkisiyle 17.350 doların üzerini gören Bitcoin dün ise 16.920 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla ise yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.2'lik yükselişle 17.040 dolardan işlem gördü. 17.000 dolarlık psikolojik seviyenin etrafındaki seyrini sürdürdü.

Benzer bir yatay seyir tüm kripto paralarda gözlemlendi. Ethereum günlük yüzde 0.1'lik yükselişle 1.263 dolardan işlem görürken, Binance Coin yüzde 0.1 geriledi. Ripple yüzde 1 değer kazanırken, Dogecoim yüzde 0.6 düştü.

Bitcoin yıl genelinde Nasdaq 100 endeksine paralel bir seyir izledi. Ancak dün endeks yüzde 2'lik kayıp yaşarken dünyanın en büyük kripto parası 17.000 dolara tutunmayı başardı.

GÜNDEM YENİDEN FED'E DÖNDÜ

Analistler FTX'in iflasıyla yaşanan depremin etkilerinin azaldığını ve kripto para piyasasının ana gündeminin yeniden Fed olduğunu belirtti. 14 Aralık'ta faiz kararını açıklayacak Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Tabii 75 baz puanlık artırım ihtimali de düşük görülse de masadaki yerini koruyor.

Tabii Fed'in faiz kararı kadar 2023'te izleyeceği politikaya ilişkin ipuçlarının da kripto para piyasasının seyrinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Dün yaşanan görece kısıtlı düşüşte doların güçlenmesi de etkili oldu. Pazartesi günü dolar endeksi 104.10 seviyesine kadar gerilerken, bu sabah itibarıyla 105.6 seviyesine geri döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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