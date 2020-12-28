2020 yılı başta koronavirüs salgınının yarattığı olmak üzere birçok belirsizliğin gölgesinde geçen bir yıl oldu. Saldın sebebiyle dünyada yüz milyonlarca kişi zaman zaman evlere kapanmak zorunda kalırken, bu kapanmalar hayatında dijitale taşınmasına yol açtı. Teknoloji ve teknoloji şirketlerinin artan önemi, bu şirketlerin hisse performanslarına da yansıdı.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı ABD'de dev teknoloji firmalarına yatırım yapanlar seneyi bir hayli kârlı kapatmaya hazırlanıyor. Apple hisseleri 2020 genelinde yüzde 79 yükselirken, Alphabet'te (Google) yükseliş yüzde 29.4, Facebook'ta yüzde 30.3'ü, Amazon'da yüzde 71.7'yi, Microsoft'ta ise yüzde 41.4'ü buldu.

APPLE'IN PİYASA DEĞERİ BORSA İSTANBUL'UN 9 KATI

Bu şirketleri piyasa değeri bakımından Türkiye'de herhangi bir şirketle karşılaştırmak elbette mümkün değil. Örneğin Apple'ın şu anda piyasa değeri 2.24 trilyon dolar. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam değeri ise 245 milyar dolar civarında. Yani Apple'ın piyasa değeri tek başına bütün Borsa İstanbul'u 9'a katlıyor.

Ancak Borsa İstanbul Teknoloji endeksinde (BIST Teknoloji) yer alan firmalar yatırımcılarına, kurdaki yükseliş göz önünde bulundurulsa dahi ABD'li teknoloji firmalarını aratmayacak, hatta gölgede bırakacak getiriler sağladı. 25 Aralık itibarıyla endeks 2020 genelinde yüzde 88 yükseldi.

Şirket Değişim (%) Ard Grup Bilişim 497.9 Arena Bilgisayar 353.7 Escort Bilgisayar 353.2 Link Bilgisayar 239.4 Armada Bilgisayar 202.6 Despec 196.2 Papilon Güvenlik 184.1 Alcatel Lucent 143.0 Kron Telekom 120.4 Logo Yazilim 113.7 Datagate 94.5 Netaş Telekom 88.7 Kafein Yazılım 82.6 İndeks Bilgisayar 80.3 Aselsan 71.9 Fonet Bilgi Tekn. 67.6 Karel Elektronik 44.9 Plastikkart 40.7 Smartiks Yazılım -10.1

Endekste yer alan şirketlerden Ard Grup Bilişim yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi oldu. 6 Şubat'ta borsada işlem görmeye başlayan Ard Grup Bilişim hisseleri bu tarihten 25 Aralık'a kadar yüzde 497.9 yükseldi. 2020'de yükseliş bakımından bu şirketi yüzde 353.7 ile Arena Bilgisayar, yüzde 353.2 ile Escort Bilgisayar ve yüzde 239.4 ile Link Bilgisayar takip etti.

ASELSAN HİSSELERİ BÖLÜNDÜ

41.2 milyar liralık piyasa değeriyle endeksin en değerli şirketi olan savunma devi Aselsan ise yüzde 71.9 yükseldi. Aselsan hisseleri ağustos ayında bedelsiz bir şekilde ikiye bölündü. Bu sebeple tek hisse fiyatına bakıldığında düşüş yaşanmış gibi görünse de karşılaştırma için son fiyatı 2 ile çarpmak gerekiyor.

SMARTİKS İÇİN 2 AY GERİYE GİTMEK LAZIM

Yukarıdaki tabloda görülen değişim oranı 31 Aralık 2019 ile 25 Aralık 2020 arasındaki değişimi gösteriyor. Bu tarihlere bakıldığında Smartiks Yazılım BIST Teknoloji'de yatırımcısına kaybettiren tek hisse gibi görünüyor. Ancak bu hissenin 2019 yılı sonundaki yükselişini de göz ardı etmemek gerekiyor. 1 Kasım 2019'da Smartiks hisseleri 2.55 liradan işlem görüyordu. 31 Aralık 2019'da ise hisselerin değeri 9.81'e yükselmişti. 27 Ocak'ta ise 11.99 lirayla zirve yaptı. Geçen cuma itibarıyla ise hisseler 8.82 liradan işlem görüyordu. Yani Smartiks hisseleri 2019'un son 2 ayında yüzde 284 yükseldi. Ocakta zirve yaptı ve buradan sonra satışlar geldi.

BIST 100 YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Teknoloji hisselerinde bunlar yaşanırken, 2020'nin tüm olumsuzluklarına rağmen Borsa İstanbul'un iyi bir sene geçirdiği söylenebilir. BIST 100 endeksi yüzde 25 yükseldi. Buna rağmen banka hisselerine yatırım yapanların çok mutlu olduğu bir sene yaşanmadı. BIST Bankacılık endeksi 2020 genelinde yüzde 5.8 geriledi.