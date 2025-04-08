Bisikletli öğretmenin feci ölümü!

Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz (58) hayatını kaybetti.

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DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.E.B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Sivas’ta otomobilin çarptığı Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'ın hayatını kaybetti kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz'ın caddede bisikletiyle seyir halinde olduğu ve otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.