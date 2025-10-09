Habertürk
        Haberler Gündem Bisikletli imama tanker çarptı

        Bisikletli imama tanker çarptı

        Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli cami imamı 46 yaşındaki Enis Şimşek hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü Ramazan Ü., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 22:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:03
        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında meydana geldi. Ramazan Ü. idaresindeki sulama tankeri, kavşağa yaklaştığı sırada bisikletli Enis Şimşek’e çarptı. Şimşek, devrilen bisikletten düşerek metrelerce savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, tanker sürücüsü Ramazan Ü.’yü gözaltına aldı. Kazada yaşamını yitiren Enis Şimşek’in Orhangazi Camii imamı olduğu öğrenilirken, Şimşek’in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

