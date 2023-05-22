Bisikletiyle dünya turuna çıktı, Türk halkına hayran kaldı

Seyahati kapsamında 50 günde yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal çeviren Clarke, AA muhabirine, bisiklete binmeyi çok sevdiğini ve dünya turuna çıkmaya karar verdiğini söyledi.
Clarke, "Bir sürücü olarak kendimi deneme şansına sahip olmak istiyorum. Bütün dünya genelinde yapıp yapamayacağımı bir yıl içinde görmek istiyorum. Bu yüzden İngiltere'deki dış mekan eğitimciliği işimi bıraktım. Bu iş, çocuklara tırmanış, kayak gibi doğa etkinliklerin nasıl yapılacağını öğretmek. İş yerinden bir yıl izin istedim. Bu oldukça çılgın mücadele girişimine başladım." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA GÜZEL HATIRA BİRİKTİRDİM"
Dünya turuna Londra'nın güneyinden başladığını anlatan Clarke, Türk misafirperverliği hakkında daha önce aldığı güzel duyumları yerinde görme imkanı bulduğunu dile getirdi.