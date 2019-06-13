Geçtiğimiz günlerde Fransız rakibi Renault'a birleşme teklifi yapan Fiat Chrysler'in (FCA),yakın bir geçmişte Ford ile birleşme görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu açıklama Ford Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford'dan geldi. İsrail'deki EcoMobility konferansında bir konuşma yapan Ford, FCA'nın merhum CEO'su Sergio Marchionne ile iki şirketin birleşmesini konuştuklarını belirtti.

Görüşmelerin yapıldığı dönemin birleşme için doğru bir zaman olmadığını vurgulayan Bill Ford, "O zamanlar kendi sorunlarımız ile boğuşuyorduk. FCA ile birleşmenin, yaşadığımız sorunlara bir çözüm getirmeyeceğini hissettim. Eğer birleşme gerçekleşseydi bizi yavaşlatabilirdi" dedi.

GENERAL MOTORS'A TEKLİF GÖTÜRMÜŞTÜ

FCA'nın geçen yıl hayatını kaybeden eski CEO'su Sergio Marchionne, görevi süresince otomotiv endüstrisinde birleşme fikrini en çok dile getiren isimlerden biri oldu.

Öyle ki, General Motors'un birleşme için kapısını çalan Marchionne'in vefatının üzerinden henüz bir yıl geçmeden, şirketi Renault'a birleşme teklifinde bulundu.

Fakat, Renault'un en büyük hissedarı olan Fransız Hükümeti'nin anlaşmaya karşı çıkması ve ortağı Nissan'ın da temkinli yaklaşması sonucu teklif reddedildi ve birleşme gerçekleşmedi.

Öte yandan, Ford ve Volkswagen (VW) ticari araç geliştirme konusunda 2019'un ilk aylarında işbirliğine gitmişti.

Bu kasamda, önümüzdeki dönemde, sektörde teknoloji ve platform ortaklıklarının daha da yaygınlaşacağının altını çizen Bill Ford, "VW ile yaptıklarımızdan çok daha fazlasını göreceğinizi düşünüyorum. Ayrıca, gelecekte daha ​​önce hiç karşılaşılmamış şekilde kazananlar ve kaybedenler olacak" ifadesini kullandı.