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        Haberler Magazin Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın şezlong romantizmi - Magazin haberleri

        Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'ın şezlong romantizmi

        Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, Bodrum'da görüntülendi. Denize girmek yerine plajda sohbet etmeyi tercih eden çift, romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:33
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; birlikteliklerinin 4'üncü yılını kutlayan oyuncu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, Bodrum tatillerini sürdürüyor.

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          Çift, Ortakent’te kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.

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          İkili, şezlonglarda oturduğu sırada birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu.

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          Denize girmek yerine sohbet etmeyi tercih eden ikili, akşamüzeri odalarının yolunu tuttu.

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