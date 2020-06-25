Gazetecilere, "Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. Her şey çok güzel" açıklamasını yapan Birkan Sokullu, sevgilisi ile yürüyüşe devam etti.

Öte yandan ikilinin tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına maske takarak önlem aldığı görüldü.